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الأسيرة الجريحة نورهان عواد تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

الإثنين 23 نوفمبر 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تدخل الأسيرة الجريحة نورهان عواد (22 عامًا) من مخيم قلنديا، عامها السادس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير أن الأسيرة عواد، اُعتقلت في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015 في القدس، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليها، وابنة عمتها هديل عواد التي اُستشهدت في نفس اليوم.

وأُصيبت نورهان بعدة رصاصات في الفخذ الأيسر، والبطن، ويدها اليسرى، وما تزال حتى اليوم تعاني آثار الإصابات، وحكم الاحتلال على الأسيرة عواد بالسّجن لمدة (13 عامًا، ونصف)، لاحقًا جرى تخفيض مدة حُكمها لعشر سنوات.

يُشار إلى أن نورهان اُعتقلت وكانت في حينه قاصر، وتجاوزت طفولتها وهي في الأسر، وتقبع اليوم في سجن "الدامون" إلى جانب رفيقاتها الأسيرات.

#سجون الاحتلال #نورهان عواد

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