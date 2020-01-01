تحذير من أبل.. ممنوع وضع آيفون 12 بجوار هذه الأشياء

وكالات / سما /

حذرت شركة أبل الأمريكية عملاء آيفون 12 من وضع الهاتف بجوار البطاقات البنكية والائتمانية وجوازات السفر حتى لا تتعرض للتلف.

وأعلنت أبل في 13 أكتوبر/تشرين الثاني عبر مؤتمرها الافتراضي "أهلا بالسرعة" (Hi, Speed) عن هواتف آيفون 12 الجديدة الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G.

ومع طرح الهواتف بالأسواق وشرائها من قبل الملايين حول العالم، بدأ الخبراء في رصد مميزات وعيوب آيفون 12 الجديد، والكثير من الأسرار المتعلقة بالهاتف الذي وصف بأنه هاتف القرن.

لكن التحذير هذه المرة جاء من الشركة الأمريكية نفسها التي طالبت العملاء بالاحتفاظ بهذه المتعلقات الشخصية بعيدا عن هاتف آيفون 12 الجديد الذي يمتاز بوجود 3 قضبان مغناطيسية صغيرة مختفية تحت الغطاء الخلفي للهاتف الذكي الشهير.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت أبل إن هذه القضبان المغناطيسية تعمل على توجيه الشاحن اللاسلكي Magsafe الاختياري بسهولة وبدقة على الجانب الخلفي لجهاز آيفون 12 الجديد.

وأشارت أبل إلى أنه على الرغم من أن هذه القضبان المغناطيسية صغيرة، إلا أنها قوية جدا، ولذلك تنصح الشركة الأمريكية بعدم تقريب البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية المزودة بشرائح ممغنطة وبطاقات الدخول أو بطاقات الهوية وكذلك جوازات السفر وميداليات المفاتيح، التي تشتمل على بطاقة RFID، من القضبان المغناطيسية، وإلا فإنها قد تتعرض للضرر.

ويجب على المستخدم إخراج البطاقات من حافظة هاتف آيفون 12 الجديد قبل عملية الشحن على الأقل، إذا كان يستعمل مثل هذه الحافظات ويضع البطاقات بداخلها؛ نظرا لأن عملية الشحن الكهرومغناطيسي بواسطة الحث الكهربائي قد تشكل خطورة على الشرائح الممغنطة ووسائط البيانات الأخرى.

ويدعم آيفون 12 من أبل تقنية الجيل الخامس 5G، ويتمتع الهاتف بوحدة معالجة عصبية 16 نواه، ووحدة معالجة الرسوم ببونيك 14.

كما أن التعلم الآلي بالهاتف أسرع بـ7% عن الطراز السابق ويعد أفضل منصة للتعلم الآلي، ومزود بوحدة معالجة تقوم بعدد 11 تريليون عملية في الثانية، ويحتوي على 11 مليار ترانززستور.

ويأتي الهاتف بسُمك أنحف بمقدار 11% وحجم أصغر بمقدار 15% ووزن أخف بمقدار 16% مقارنة بالموديل السابق، ويزخر بشاشة OLED قياس 6.1 بوصة وتعمل بدقة وضوح (2532x1170) 2532) بيكسل، وتمتاز شاشة OLED بأنها أكثر سطوعا من شاشة IPS المستخدمة في آيفون 11.

ويعتمد جميع هواتف آيفون الجديدة على معالج A14، الذي تم استعماله في الحاسوب اللوحي آيباد Air لأول مرة، ويمكن للعملاء اختيار هاتف iPhone 12 بذاكرة سعة 64 و128 و256 جيجابايت، ولا تتوافر ذاكرة بسعة 512 جيجابايت.