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العالول يكشف : توصلنا لتفاهمات مع الحملة الانتخابية لبايدن وهذا ما ننتظره ..

الإثنين 23 نوفمبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يكشف : توصلنا لتفاهمات مع الحملة الانتخابية لبايدن وهذا ما ننتظره ..



رام الله / سما /

كشف محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، اليوم الاثنين، عن التوصل لتفاهمات مع إدارة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال العالول، في حديث للإذاعة الرسمية، إن التفاهمات المذكورة تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى السياسي ومستقبل العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف، إنه لن يتم التسرع بالحكم والحديث عن تلك التفاهمات في ظل المخاطر المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وترقب قراراتها حتى مغادرتها البيت الأبيض.

واعتبر العالول أنه يجب على الفلسطينيين "التروي حتى الانتهاء من الوباء الراهن المتمثل بإدارة ترامب مع الإبقاء على الحراك السياسي والشعبي لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وقررت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد نحو ستة أشهر من تعليقهاـ احتجاجاً على المخطط الإسرائيلي لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية.

وتضمنت الخطوة الفلسطينية عودة التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية استئناف العمل في مكاتبها صباح اليوم بعد توقف أنشطتها بموجب قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.

وكان عباس أصدر بياناً ترحيبياً بانتخاب بايدن وأعرب عن التطلع للعمل معه من أجل السلام.

#العالول #السلطة الفلسطينية #الادارة الامريكية #جو بايدن

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