تنمية غزة تتحدث عن مستجدات شيكات الشؤون وموعد صرف مساعدات "عيلة وحدة"

غزة / سما /

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت ، اليوم الإثنين ، بأن يوم الثلاثاء المقبل سيتم صرف دفعة من المساعدات المتعلقة بمبادرة "عيلة وحدة" لما يقارب 5000 آلاف أسرة ؛ مبينةً بأن الأسماء مختلفة في كل دفعة ولن تتكرر الأسماء حتى يستفيد أكبر قدر من الأسر الفقيرة والمحتاجة من قطاع غزة.

وأوضحت الكحلوت في تصريحات إذاعية ، بأن الصرف سيتم عبر أفرع البريد وسيتم إرسال رسالة نصية لكل مستفيد من هذه المساعدة بيوم الصرف وساعة الصرف مع ضرورة الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وفيما يخص شيكات الشؤون أشارت الكحلوت : حتى اللحظة لا معلومات أكيدة حول شيكات الشئون الاجتماعية وننتظر إعلان وزارة التنمية ووزارة المالية برام الله، وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لم يصدر بشكل رسمي.

وأضافت ، بخصوص بعض المحجوبين من المنحة القطرية كان لهم اعتصام أمام وزارة التنمية الاجتماعية ، واستقبلت الوزارة شكواهم وتم دراسة شكواهم عبر لجنة مختصة وتم إضافة عدد كبير منهم لمبادرة عيلة واحدة،

وأردفت الكحلوت ، أن هناك جهات عليا تضع شروط الاستقادة من المنحة القطرية تتعلق بحق الأولوية والحاجة .