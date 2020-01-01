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عالم أوبئة روسي يحذر من ظهور أمراض تهدد البشرية

الإثنين 23 نوفمبر 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم أوبئة روسي يحذر من ظهور أمراض تهدد البشرية



وكالات / سما /

حذر عالم أوبئة روسي شهير، من خطر ظهور أمراض قاتلة تهدد البشرية على غرار فيروس كورونا.

وقال غينادي أونيشينكو، العضو في مجلس الدوما الروسي؛ إنه بسبب القيود المفروضة على الرعاية الطبية الروتينية في العالم، من الممكن تفشي مرض الحصبة، الذي يعتبر وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية من أخطر الأمراض المعدية في الوقت الراهن.

وأشار أونيشينكو، إلى أن الكثير من المؤسسات الطبية بالعالم، أعلنت عن تعليق برامج التطعيم ضد الحصبة للأطفال، ومن بينها معهد مردوخ الأسترالي لأبحاث الأطفال في ملبورن.

وأضاف: "أريد تحذير الدول التي تتخلى حاليا عن الطب الوقائي وعن حملات التطعيم الوطني، من خطر جسيم. هناك خطر تفشي عدوى أكثر خطورة بكثير من كورونا، وفي الطفولة المبكرة".

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