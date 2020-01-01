مكافحة المخدرات تضبط 32 فرش حشيش بالوسطى

الوسطى / سما /

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات-قسم الوسطى صباح اليوم 32 فرش حشيش شرق المحافظة الوسطى خلال مهمة تفتيش لأحد البيوت في المحافظة.

وأوضح مدير فرع الوسطى مقدم محمد شاهين في تصريح وزعته الداخلية أن المهمة تمت بعد عمليات البحث، والتحري وجمع للمعلومات استمرت عدة أيام.

وبيّن أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل المدعو (ع.س) وتم ضبطه وبحوزته 32 فرش حشيش، ومبلغ مالي بقيمة 2500 دولار، 8440 شيكل و410 دينار.

وأكد شاهين أنه تم تحويل المتهم والمضبوطات إلى مأمور الضبط القضائي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.