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"النجاح" الأولى آسيويا في جائزة "التايمز" للتعليم العالي

الإثنين 23 نوفمبر 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النجاح" الأولى آسيويا في جائزة "التايمز" للتعليم العالي



نابلس / سما /

 أعلن رئيس جامعة النجاح الوطنية ماهر النتشة، اليوم الإثنين، عن حصول الجامعة على المرتبة الأولى آسيويا من جائزة التايمز للتعليم العالي "الأوسكار".

وقال النتشة في مؤتمر صحفي أقيم في الجامعة، إن هذا الانجاز يضاف الى سلسلة انجازات كثيرة حصلت عليها الجامعة خلال العام 2020، مشيرا إلى انها حصلت على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية المختلفة.

وأضاف أن هذه الجائزة تصدر عن أهم المؤسسات وهي "تايمز هاير اديوكيشن" وكانت هذه المؤسسة بدأت بطرح جائزة التميز قبل 15 عاما في بريطانيا وكانت مقتصرة على الجامعات البريطانية.

ولفت إلى أن الجائزة تبنى على 10 محاور أهمها استراتيجيات التعليم والتعلم، والقيادة المتميزة، والابتكار التكنولوجي، والتأثير الاقليمي والمجتمعي.

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