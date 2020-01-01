الكيلة: نسعى لإنشاء هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من اندونيسيا

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن فلسطين تسعى لإنشاء وتأسيس هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من هيئة الغذاء والدواء الاندونيسية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الصحة دورة تدريبية لرفع قدرات طاقم وزارة الصحة في مجال الرقابة على الغذاء والدواء بتنظيم من هيئة الغذاء والدواء الاندونيسية، اليوم الاثنين.

وقالت الكيلة إن هذه الدورة تأتي كخطوة أولى لإنشاء هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من اندونسيا.

وأثنت على العلاقات العميقة التي تربط فلسطين باندونيسيا، ودعم جاكارتا لفلسطين في مختلف النواحي، السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها.

واستعرضت وزيرة الصحة الوضع في فلسطين وتضييقات الاحتلال على المواطنين، والوضع الوبائي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأكدت أن استراتيجية الحكومة هي الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في بناء المؤسسات، معتبرة تأسيس هيئة دواء وغذاء فلسطيني لبنة مهمة لبناء مؤسسات الدولة.

وشارك في افتتاح الدورة مدير عام شؤون آسيا وافريقيا والباسفيك في وزارة الخارجية الاندونيسية عبد القادر الجيلاني، ورئيسة هيئة الغذاء والدواء الاندونيسية بني لوكيتو، وطاقم من وزارتي خارجية فلسطين واندونيسيا، ووكيل وزارة الصحة المكلف د. وائل الشيخ، ورئيس وحدة التعاون الدولي ماريا الأقرع، ومدير عام ديوان الوزيرة علي عبد ربه، ومدير عام الصيدلة عاطف أبو صفط.