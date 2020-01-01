  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة: نسعى لإنشاء هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من اندونيسيا

الإثنين 23 نوفمبر 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: نسعى لإنشاء هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من اندونيسيا



رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن فلسطين تسعى لإنشاء وتأسيس هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من هيئة الغذاء والدواء الاندونيسية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الصحة دورة تدريبية لرفع قدرات طاقم وزارة الصحة في مجال الرقابة على الغذاء والدواء بتنظيم من هيئة الغذاء والدواء الاندونيسية، اليوم الاثنين.

وقالت الكيلة إن هذه الدورة تأتي كخطوة أولى لإنشاء هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من اندونسيا.

وأثنت على العلاقات العميقة التي تربط فلسطين باندونيسيا، ودعم جاكارتا لفلسطين في مختلف النواحي، السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها.

واستعرضت وزيرة الصحة الوضع في فلسطين وتضييقات الاحتلال على المواطنين، والوضع الوبائي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأكدت أن استراتيجية الحكومة هي الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في بناء المؤسسات، معتبرة تأسيس هيئة دواء وغذاء فلسطيني لبنة مهمة لبناء مؤسسات الدولة.

وشارك في افتتاح الدورة مدير عام شؤون آسيا وافريقيا والباسفيك في وزارة الخارجية الاندونيسية عبد القادر الجيلاني، ورئيسة هيئة الغذاء والدواء الاندونيسية بني لوكيتو، وطاقم من وزارتي خارجية فلسطين واندونيسيا، ووكيل وزارة الصحة المكلف د. وائل الشيخ، ورئيس وحدة التعاون الدولي ماريا الأقرع، ومدير عام ديوان الوزيرة علي عبد ربه، ومدير عام الصيدلة عاطف أبو صفط.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

تفاصيل وفاة طارق عاكف الموسيقار والموزع المصري .. السيرة الذاتية

فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 16 السادسة عشرة كاملة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا و517 حالة تعاف

فيديو.. الحكومة تقرر الاغلاق الشامل الجمعة والسبت والاغلاق الليلي بقية ايام الاسبوع

قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...

غانتس : "نجحنا في ردع حماس" و بشكل كبير

مسؤول اسرائيلي: نتنياهو ورئيس الموساد توجها يوم أمس سرًا للسعودية و التقيا بولي العهد السعودي