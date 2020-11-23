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ملخص أهداف مباراة الرائد وأبها في ذهاب الدوري السعودي 2020

الإثنين 23 نوفمبر 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الرائد وأبها في ذهاب الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

حقق الرائد فوزا مثيرا على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 ضمن مواجهات الأسبوع الخامس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل أهداف الرائد اليوم، أحمد يوسف الزين (16)، محمد فوزير (74)، فيما أحرز هدف أبها الوحيد، اللاعب المحترف كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة الثامنة والخمسين من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول مؤقتا بالتساوي مع الهلال والشباب، بينما توقف رصيد أبها عند أربع نقاط بالمركز الثاني عشر.

وكان الفوز الأخير لفريق أبها على حساب الرائد قبل 15 سة في دوري الدرجة الأولى السعودي بهدفين نظيفين، فيما إنتهت جميع المواجهات اللاحقة التي جمعتهما إما بانتصار جديد للرائد أو تعادل الطرفين.

والتقى الفريقان قبل بداية الموسم الرياضي الجاري وديا، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتمكن اللاعب معاذ عفانة من التسجيل لصالح أبها، قبل أن يعدل عبدالله محمد المقرن للرائد.

ويستعد فريق أبها لمواجهة منافسه النصر الجريح في الجولة القادمة والسادسة بالدوري السعودي، بينما يلاقي الرائد مضيفه العين العنيد يوم السبت المقبل على استاد مدينة الملك سعود الرياضية.

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