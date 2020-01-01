  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا و517 حالة تعاف

الإثنين 23 نوفمبر 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا و517 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 9 وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و517 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (4 مواطنين 58، 60، 72، 76 عاماً من محافظة الخليل، ومواطنة 85 عاماً من أريحا)، و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (138)، محافظة نابلس (178)، محافظة بيت لحم (135)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (84)، جنين (88)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (53)، طولكرم (56)، طوباس (30)، قطاع غزة (689)، ضواحي القدس  (28).

وفيما يخص حالات التعافي، لفتت وزيرة الصحة إلى أنه تم تسجيل 319 حالة في الضفة الغربية (الخليل 25، جنين 36، نابلس 109، طولكرم 32،  سلفيت 14، قلقيلية 13، رام الله والبيرة 81، أريحا 9)، قطاع غزة 198.

وبينت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت وزيرة الصحة ان هناك 52 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

تفاصيل وفاة طارق عاكف الموسيقار والموزع المصري .. السيرة الذاتية

فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 16 السادسة عشرة كاملة

الأخبار الرئيسية

فيديو.. الحكومة تقرر الاغلاق الشامل الجمعة والسبت والاغلاق الليلي بقية ايام الاسبوع

قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...

غانتس : "نجحنا في ردع حماس" و بشكل كبير

مسؤول اسرائيلي: نتنياهو ورئيس الموساد توجها يوم أمس سرًا للسعودية و التقيا بولي العهد السعودي

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي