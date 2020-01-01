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رد ساخر من علاء مبارك على صورة محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي

الإثنين 23 نوفمبر 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رد ساخر من علاء مبارك على صورة محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي



القاهرة / وكالات /

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، على نشر المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدام.

جاء ذلك في رد على تغريدة لأدرعي تحمل الصورة عبر "تويتر"، حيث ذكر علاء، وهو الابن الأكبر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بانتصارات الجيش المصري على الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الثاني 1973.

وحملت التغريدة الأصلية لأدرعي تعليقا جاء فيه:"ما أجمل الفن والموسيقى والسلام الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي.

فيما كتب علاء مبارك في رده على التغريدة:" سيبك من الصورة دي دلوقتي يا أفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض.

#علاء مبارك #افيخاي ادرعي #محمد رمضان

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