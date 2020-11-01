اختتام البطولة النسوية الأولى للملاكمة في غزة

غزة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني للملاكمة, البطولة النسوية الأولى في قطاع غزة, التي جرت على صالة نادي "الملوك" الرياضي جنوب غزة بالتعاون مع المركز الأولمبي.

وشارك في البطولة, التي أدارها حكام معتمدون من الاتحاد الفلسطيني للعبة, 14 ملاكمة "فئة الناشئات", واتسمت المنافسات بالإثارة والندية وفقا للأوزان المختلفة.

وقال مدرب الملاكمة أسامة أيوب, إنه سعيد بنجاح البطولة النسوية الأولى في اللعبة, متمنيا أن تكون منتظمة, لانتقاء أفضل العناصر للمنتخب الوطني.

وأوضح أنه يتولى تدريب العشرات من الفتيات منذ فترة طويلة في المركز الأولمبي, ويهدف لتأسيس جيل قادر على الارتقاء باللعبة في المحافل الدولية.

وفيما يلي أسماء الفائزات بالمركز الأول:

- زينة أبو الخير.

- هيا أبو غبن.

- ريماس أيوب.

- روان مصلح.

- فرح أبو القمصان.

- ملك مصلح.

أما الحاصلات على المركز الثاني فهم:

- سعاد أبو غبن.

- ديما أيوب.

- وعد المصري.

- ليلى الحلاق.

- شهد أيوب.

- هلا أيوب.









