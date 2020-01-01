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الصحة تحذر من زيادة الحالات الوبائية والحرجة بقطاع غزة

الإثنين 23 نوفمبر 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تحذر من زيادة الحالات الوبائية والحرجة بقطاع غزة



غزة / سما /

حذر د.اياد أبو كرش مدير الطب الحرج بوزارة الصحة، من ارتفاع وتيرة الحالة الوبائية بقطاع غزة، خاصة مع زيادة نسبة الحالات الخطرة والحرجة الى 20% شكلت نسبة الشباب منها (5_7%)، والذين لم يعانون من أي أمراض سابقة أو مزمنة.

كما حذر د. أبو كرش من ازدياد نسبة الحالات الحرجة الى 40% مع دخول ديسمبر وفصل الشتاء مما سيؤدى إلى استنزاف استهلاك الأكسجين في مستشفى غزة الأوروبي.

وأضاف د. أبو كرش خلال لقاء إعلامي اليوم:" بالتزامن مع ارتفاع هذه النسب بشكل ملحوظ ارتأت وزارة الصحة زيادة عدد الأسرة حسب القدرة الانتاجية لمحطات الأكسجين داخل المستشفيات لتصل الى 100 سرير، عازيا سبب ذلك الى زيادة استهلاك الأكسجين التي وصلت الى 20 لتر في الدقيقة، بعدما كان الاستهلاك للمريض العادي من (3_5) لتر في الدقيقة.

واستطرد:" جارى العمل الأن على توفير 100 سرير في أقسام العنايات المركزة داخل المستشفيات، لخدمة الحالات الحرجة من مصابي "كوفيد 19"، تشمل مستشفى بيت حانون الإندونيسي ومجمعي الشفاء وناصر وشهداء الأقصى الى جانب مستشفى غزة الأوروبي.

ويشير الى تدريب 30 من الطواقم الطبية والتمريضية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية ومستشفى قطر الخيري، حيث أشرف على تدريبهم محاضرين من مستشفيات قطر عبر منصة زوم، وذلك للعمل في أقسام العناية المركزة.
 وحذر د.أبو كرش من بلوغ ذروة الجائحة مع دخول فصل الشتاء وتزايد الحالات ونوعيتها من حيث الخطورة الشديدة، داعيا المؤسسات الدولية الى مساندة القطاع الصحي في هذه الجائحة وتجهيز أقسام العناية المركزة وتوفير ما يلزم من احتياجات طبية للمحافظة على حياة المصابين.

ودعا مدير الطب الحرج المواطنين الى اتخاذ أقصى درجات الوقاية والسلامة وضرورة التباعد الجسدي والمحافظة على ارتداء الكمامة والبعد عن الأماكن المزدحمة تجنبا للعدوى والحفاظ على حياة أسرهم وأطفالهم والمرضى.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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