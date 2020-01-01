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التربية تفوز بمشروع "تطوير خدمات الطفولة المبكرة" ضمن مشاريع "إيراسموس بلس"

الإثنين 23 نوفمبر 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الاثنين، الفوز بمشروع "تطوير خدمات الطفولة المبكرة في فلسطين"، وذلك ضمن مشاريع برنامج "إيراسموس بلس" للعام 2020-2021، بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة، بصفتها منسق المشروع، وجامعات فلسطينية وأوروبية أخرى. 

ويهدف المشروع الفائز إلى ضمان حصول الأطفال الفلسطينيين على كامل الخدمات التي تُقدّمها الحكومة، وعلى رأسها التعليم النوعي، وتعزيز إدراج حقوق الطفل الفلسطيني على رأس أولويات الحكومة، بما يضمن تحقيق العدالة والمُساواة وحل أية مشاكل تواجه الأطفال، وتقديم النصائح لهم لتعزيز إدماجهم في المجتمع.

وفي السياق، أكد الوزير عورتاني أن هذا المشروع يؤكد حرص الحكومة لضمان توفير حق التعليم النوعي لأطفال فلسطين، وكافة الخدمات التي تضمن الحياة الكريمة والآمنة لهم، وتعزيز انخراطهم في المجتمع ليكون قادة المستقبل. 

وفي السياق، هنأ ممثل بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي نضال جيوسي؛ الوزير عورتاني بالفوز في المشروع، وذلك خلال لقائهما في مقر وزارة التربية، إذ دعا جيوسي الوزير لحضور الحفل التعريفي ببرامج إيراسموس بلس؛ والذي سيتم خلاله تكريم "التربية" وشركائها لفوزهم في هذا المشروع النوعي.

 يشار إلى أن برنامج "إيراسموس بلس" ممول من الإتحاد الأوروبي لدعم أعمال التطوير في التعليم العالي بالدول الشريكة في شرق أوروبا، ووسط آسيا، ودول غرب البلقان، وحوض المتوسط. 

#التربية والتعليم #إيراسموس بلس #الطفولة المبكرة

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