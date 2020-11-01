  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية وليندا توماس سفيرة للامم المتحدة

الإثنين 23 نوفمبر 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية وليندا توماس سفيرة للامم المتحدة



واشنطن / وكالات /

ذكرت وسائل إعلام أمريكية عديدة، كوكالة بلومبيرغ وصحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين مستشاره لفترة طويلة أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية.

2020-11-merlin_179822205_c7163a55-8518-42d3-a90f-11d21aa5e9fa-superJumbo

وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز إن بلينكين هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية.

وقال مساعدو بايدن الأحد إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء يوم الثلاثاء وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.

وحث رون كلين، الذي عينه بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب، خاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسميا بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

ومن المقرر أن يتولى بايدن منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

ومن المرجح أن يتم تعيين جيك سوليفان، أحد أقرب مساعدي هيلاري كلينتون سابقا، مستشارا لبايدن للأمن القومي.

2020-11-aef1f2ff-a14e-4b57-8d60-e4c67f7b174b

وسيتم ترشيح ليندا توماس جرينفيلد للعمل كسفيرة لبايدن لدى الأمم المتحدة، وهي امرأة سوداء شغلت منصبا دبلوماسيا رفيعا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما حيث عملت مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد أوباما من عام 2013 حتى عام 2017.

2020-11-download-16

وعمل كل من سوليفان، البالغ من العمر 43 عاما، وبلينكين 58 عاما، كمستشار للأمن القومي لبايدن عندما كان نائب الرئيس.

بدأ السيد بلينكين، 58 عاما، نائب وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس باراك أوباما، حياته المهنية في وزارة الخارجية خلال إدارة كلينتون. ومن المتوقع أن تساعد أوراق اعتماده الواسعة في السياسة الخارجية على تهدئة الدبلوماسيين الأمريكيين والقادة العالميين على حد سواء بعد أربع سنوات من استراتيجيات إدارة ترامب المرتدة والقومية المبالغة.

#انتوني بلينكين #ليندا توماس جرينفيلد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

تفاصيل وفاة طارق عاكف الموسيقار والموزع المصري .. السيرة الذاتية

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"

فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 16 السادسة عشرة كاملة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورنا و517 حالة تعاف

فيديو.. الحكومة تقرر الاغلاق الشامل الجمعة والسبت والاغلاق الليلي بقية ايام الاسبوع

قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...

غانتس : "نجحنا في ردع حماس" و بشكل كبير

مسؤول اسرائيلي: نتنياهو ورئيس الموساد توجها يوم أمس سرًا للسعودية و التقيا بولي العهد السعودي