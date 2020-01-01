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ريال مدريد يعرض صفقة تبادلية مع تشيلسي

الإثنين 23 نوفمبر 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يعرض صفقة تبادلية مع تشيلسي



وكالات / سما /

يُفكر نادي ريال مدريد في عقد صفقة تبادلية مع نادي تشيلسي كجزء من خطة للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي نجولو كانتي.

دخل كانتي في أوقات متفرقة ضمن قائمة ريال مدريد في سوق الانتقالات ولكن لم يتم تقديم عرض رسمي للفوز بخدماته لتدعيم خط وسط فريق المدرب زين الدين زيدان.

وتم ربط تشيلسي مؤخراً بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني وصانع الألعاب إيسكو والذي لا يجد مساحة دائماً للمشاركة أساسياً مع المرينجي وقد قدم طلباً للرحيل عن صفوفه.

ولكن البلوز قد لا يصلون لهدفهم بالتوقيع مع إيسكو -المطلوب في يوفنتوس كذلك- إلا عبر التخلي عن أحد لاعبيه الأساسيين وهو كونتي

وحسب El Desmarque فإن نجم ليستر سيتي السابق أصبح أهداف المدرب زين الدين زيدان حالياً ويستهدف التوقيع معه في السوق الصيفية.

لم يتبقى على نهاية عقد النجم الإسباني الدولي إيسكو سوى عامين ونصف على عقده..بينما يستمر تعاقد كانتي مع تشيلسي حتى عام 2023.

#ريال مدريد #تشيلسي #زين الدين زيدان #إيسكو #كونتي

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