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سببان وراء تراجع مانشستر سيتي عن التعاقد مع ميسي

الإثنين 23 نوفمبر 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سببان وراء تراجع مانشستر سيتي عن التعاقد مع ميسي



وكالات / سما /

تراجع مانشستر سيتي، عن فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وذلك رغم أن الأرجنتيني يبذل أقصى جهده لمغادرة فريقه.

وكان من المعروف أن مانشستر سيتي هو الأوفر حظاً للتعاقد مع ميسي في الصيف الماضي عندما طالب اللاعب بمغادرة برشلونة، ولكن الأمر انتهى باستمرار البولجا في الكامب نو، رغماً عنه.

وسينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي، مما يجعله حراً في التفاوض مع أندية أخرى اعتباراً من يناير، ويبدو أنه عازم على لم الشمل مع مدربه السابق بيب جوارديولا.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن مانشستر سيتي لم يعد حريصاً على التوقيع مع ليونيل ميسي بسبب عمره (33 عاماً)، وراتبه المرتفع الذي يُقدر بحوالي 100 مليون يورو سنوياً.

وأشارت، إلى أن مانشستر سيتي مُطالب بالتخلص من بعض اللاعبين ذوي الدخل المرتفع، أو بيع اللاعبين الزائدين عن الحاجة أو إجراء تعديلات أخرى اعتماداً على الصيغة التي سيتعاقد بها النادي مع ميسي.

وأوضحت، أن إدارة النادي قد تُفضل استثمار تلك الأموال في جلب اللاعبين الشباب أو تعزيز المراكز التي بحاجة إلى تجديد دماء بالفعل.

#مانشستر سيتي #برشلونة #ميسي #ليونيل ميسي

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