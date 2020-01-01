الحكومة تقرر الاغلاق الشامل الجمعة والسبت والاغلاق الليلي بقية ايام الاسبوع

رام الله / سما /

اعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عودة الاغلاق في محافظات الوطن وقرر إغلاق جميع مرافق الحياة من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات..​​​​

واضاف في كلمة له اليوم ان بقية ايام الاسبوع سيكون هناك اغلاق من الـساعة 7مساء حتى الـ6 صباحا ولمدة 14 يوما.

واضاف رئيس الوزراء محمد اشتية ان الاغلاق جاء نتيجة الارتفاع المستمر لعدد الاصابات بفيروس كورونا .

في سياق اخر قال اشتية :" إذا استلمنا كامل أموالنا من الجانب الإسرائيلي سنصرف للموظفين جميع المتأخرات دفعة واحدة مشددا على انه لن نسمح لإسرائيل ان تستخدم اموالنا كوسيلة ابتزاز سياسي.

واكد ان على إسرائيل الالتزام بالبنود التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقيات الموقعة.

واضاف نريد عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال وتفي بحقوق شعبنا التي اقرتها الشرعية الدولية.