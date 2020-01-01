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الصحة بغزة: تسجيل 4وفيات و 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 198 حالة

الإثنين 23 نوفمبر 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 4وفيات و 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 198 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 4 وفيات و689 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع الإثنين أنها أجرت 2578 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى تعافي 198 حالة جديدة من مصابي الفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 15457 إصابة.

وبيّنت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 6004 إصابات نشطة والحالات المتعافية 9384 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 69 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 268 حالة والحالات الخطيرة والحرجة 92 حالة.

 موجز فيروس كورونا في قطاع غزة.:-

 اجراء 2578 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

 تسجيل ( 689 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

 تعافي 198 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 4 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا

 اجمالي تراكمي للمصابين 15457 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 6004 حالة
اجمالي المتعافين 9384 حالة 
اجمالي الوفيات 69 حالة وفاة
 اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 268 حالة.
 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 92 حالة.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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