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صورة .. سبب وفاة الفنان فتحي جابر في الأردن

الإثنين 23 نوفمبر 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. سبب وفاة الفنان فتحي جابر في الأردن



عمان / سما

أعلنت مصادر إعلامية أردنية، يوم الإثنين 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن وفاة الفنان فتحي جابر الممثل الأردني الشاب؛ بعد معاناة مع المرض.

وكتبت المطربة ديانا كرزون في تدوينه على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك : "الفنان الخلوق فتحي جابر في ذمه الله عليه رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الإعلامي نضال غزالة : "الاخ والزميل الفنان فتحي جابر في ذمة الله خبر مفجع الله يرحمك يا ابوهاني إنا لله و إنا إليه راجعون".

بدوره، قال الفنان نواف العزة : "إلى رحمه الله صديقي و الإنسان القمه في الأخلاق الفنان فتحي جابر الله يرحمك و يجعل مثواك الجنه و يصبر اهلك و عائلتك وولادك".

ويوم 29 أكتوبر الماضي، كتب فتحي جابر على حسابه بموقع فيسبوك : "اخواني الأعزاء والأهل والأصدقاء، شكرا لكل ما قام بالاتصال للاطمئان علي".

وأضاف الفنان جابر أنه "لكثرة الاتصالات لم اتمكن من الرد انابخير واموري تتماثل للشفاء وساكون قريبا معكم على اتصال.... الله يحميكم". وفق ما كتب.

ونقل الفنان فتحي جابر بتاريخ 6 نوفمبر إلى مستشفى الإسراء في العاصمة الأردنية عمان من أجل تلقي الرعاية الطبية والعلاج المكثفة قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم.

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الفنان فتحي جابر الأردن

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