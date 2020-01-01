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غانتس : "نجحنا في ردع حماس" و بشكل كبير

الإثنين 23 نوفمبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : "نجحنا في ردع حماس" و بشكل كبير



القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "إن جيشه نجح في ردع حركة حماس بشكل كبير وعلى مستوى عالٍ".

وأشار غانتس في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن عملية "إطلاق الصواريخ الأخيرة لم تكن من حماس، وهو ما يخالف حديث مصادر عسكرية أن الصواريخ التي أطلقت على أسدود في الأسابيع القليلة الماضية بأنها لحماس وأطلقت بالخطأ".

ولفت غانتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يرد على كل حادث، رغم أنه كان هناك قرار بتأجيل الرد على إطلاق الصواريخ على أسدود لأسباب خاصة به، كما زعم.

وبشأن فشل القبة الحديدية في التصدي للصواريخ، قال غانتس "إنها أفضل نظام دفاعي في العالم، وأنه يعمل بمعدلات اعتراض عالية جدًا".

#غانتس #حماس #غزة #ردع #صواريخ

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