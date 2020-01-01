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(محدث) الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

الإثنين 23 نوفمبر 2020 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطنا من الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدة كفر نعمة، وهم: صالح عطايا واستولت على مركبته الخاصة، ومحمد عمر خويرة، وراسم اشتية، وعلي طه، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين، وهم: باسم محمود إسماعيل عقيل، وصبري محمد عبد القادر الزهور (49 عاما)، وعبد المهدي بدوي محمد الزهور (56 عاما) من بلدة بيت كاحل، وسائد إبراهيم البدوي (30 عاما)، من مخيم العروب، ورامي محمد إبراهيم جرادات (30عاما) من بلدة سعير، ومحمد عبد الحميد محمد مسالمة (24 عاما) ومن بلدة بيت عوا، وإبراهيم محمد صالح أبو عياش (37 عاما)، من بيت أمر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب محمد علي هاني قفيشة (17 عاما) في محيط الحرم الابراهيمي وسط مدينة الخليل.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين عمر اياج منصور (29 عاما)، وجعفر ياسر حدادة (32 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في منطقة الجبل الشمالي.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عطا محمد درباس، وإسماعيل ناصر، وروحي الجيار، ومحمد نجيب، وعبد الرحمن محمد البشيتي.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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