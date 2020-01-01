الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: باسم محمود إسماعيل عقيل، وصبري محمد عبد القادر الزهور (49 عاما)، وعبد المهدي بدوي محمد الزهور (56 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها ان قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم العروب، سائد إبراهيم البدوي (30 عاما)، ورامي محمد إبراهيم جرادات (30عاما) من بلدة سعير، ومحمد عبد الحميد محمد مسالمة (24 عاما) ومن بلدة بيت عوا.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت المعلم إبراهيم محمد صالح أبو عياش (37 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب محمد علي هاني قفيشة (17 عاما) في محيط الحرم الابراهيمي وسط مدينة الخليل.