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اعتقال 10 مواطنين بالضفة

الإثنين 23 نوفمبر 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 10 مواطنين بالضفة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، 10 مواطنين بالضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من نابلس وهم: عمر إياد منصور، وجعفر حدادة من منطقة الجبل الشمالي وهشام حامد من مخيم عسكر الجديد شرق المدينة.

كما اعتقلت القوات 4 مواطنين من قرية كفر مالك برام الله، وهم: صالح عطايا، ومحمد عمر خويرة، وراسم اشتيه وعلي طه.

وجرى اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله ومخيم الجلزون.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال إبراهيم محمد صالح أبو عياش من بيت أمر شمالًا، والمحرر الشيخ صبري الزهور من بيت كاحل.

وجرى اعتقال محمد نجيب من البلدة القديمة في القدس.

#اعتقالات #الضفة #الاحتلال

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