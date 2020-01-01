اغلاق عدة مدارس وشعب صفية في جنين بسبب "كورونا"

جنين / سما /

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الإثنين، إغلاق عدة مدارس في محافظة جنين، بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف الطلبة والمعلمين فيها.

وقال الرجوب ، إن قرار الاغلاق يأتي بسبب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في المحافظة الى ما يزيد عن 500 حالة، داعيا المواطنين إلى عدم الإستهتار والتقيد بشروط السلامة العامة.

وأوضحت مديرة تربية جنين سلام الطاهر ، أنه تقرر اغلاق مدرسة الخنساء للبنات اعتبارا من صباح اليوم الإثنين ولمدة 14 يوما، إضافة إلى اغلاق مدارس بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين، إبتداء من صباح اليوم حتى صباح يوم الأربعاء المقبل.

من جانبه، قال مدير تربية قباطية محمد زكارنة لـ"وفا"، إنه تقرر اغلاق مدرسة بنات عجة الثانوية لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم، واغلاق 3 شعب صفية في المدرسة العربية الأميركية، ومدرسة رابا، وشعبة صفية في مدرسة بنات عرابة الثانوية، لمدة 48 ساعة.