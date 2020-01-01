رام الله / سما /

تصدر خبر اقامة بؤرة استيطانية جديدة في بورين جنوب نابلس، واقدام مستوطنين على اختطاف فتى في بيت دجن، عناوين الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الاثنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة":"

16 حالة وفاة و1560 إصابة بـ"كورونا"

الرئيس يتلقى اتصالا من ملك البحرين معزيا بوفاة عريقات ويهنئ نظيره اللبناني بعيد الاستقلال

الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين والمهجرين قسريا من القدس

مؤسسات تستعد لتقديم طلب لفريق بايدن لإلغاء قرارين مجحفين بحق الفلسطينيين

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية ورفضها لزيارة بومبيو للمستوطنات

إصابة الأسير عماد أبو رموز بالسرطان

3.25 ملايين دولار منحة من البنك الدولي لدعم مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة

"الشؤون المدنية": عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة اعتبارا من اليوم

عمان: 64 وفاة و5268 إصابة بـ"كورونا"

بايدن يبدأ غدا كشف أسماء أعضاء حكومته

مجموعة العشرين تعد بضمان توزيع عادل للقاحات كوفيد- 19

"الأيام":

"الجائحة": حصيلة قياسية جديدة في يوم واحد 16 وفاة و1560 إصابة، 684 منها في القطاع

الأردن: 64 حالة وفاة و5268 إصابة بـ"كورونا"

اعتداءات جديدة لجيش الاحتلال والمستوطنين، وضع بيوت "استيطانية" متنقلة في أراضي بورين

غارات جوية اسرائيلية عنيفة وقصف مدفعي شرق القطاع ردا على إطلاق قذيفة صاروخية

نتنياهو لبايدن: يحظر العودة إلى الاتفاق النووي مع ايران

غانتس يشكل لجنة تحقيق بصفقة الغواصات في خطوة قد تؤدي لانهيار حكومة نتنياهو

بايدن يعلن غدا أسماء أول الأعضاء في إدارته

حملة ترمب تطعن على رفض طلبها وقف إعلان فوز بايدن في بنسلفانيا

إسرائيل: 45 حالة وفاة و 582 إصابة جديدة بـ"كورنا"

أميركا تتوقعإعطاء لقاحات "كورونا" قبل منتصف كانون الأول

"القدس":

بؤرة استيطانية جديدة في بورين ومستوطنون يختطفون فتى من بيت دجن

16 وفاة جديدة و1560 إصابة بكورونا و784 حالة تعاف

المتطرف غليك يطلق حملة لجمع التبرعات من أميركا لتكريس المسجد الأقصى مركزا دينيا يهوديا

الأردن: 64 وفاة و 5268 إصابة جديدة بالفيروس

1.392.304 وفيات بفيروس كورونا حول العالم

أبو هولي: الدول العربية المضيفة للاجئين رفضت لجوء الأونروا إلى تجزئة رواتب موظفيها

329 ألف إصابة بكورونا و2799 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في اسرائيل