السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في كفر قاسم بأراضي الـ48

الداخل المحتل / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منزلا في قرية كفر قاسم بأراضي الـ1948؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت المحكمة الإسرائيلية شرق "تل أبيب" قد رفضت حديثا الاستئناف الذي قدمه أحد المحامين، من أجل تجميد أمر هدم المنزل.

ونقلا عن موقع عرب 48، يتهدد شبح الهدم في المنطقة الشرقية الجنوبية من القرية 13 منزلا آخر، وهي مأهولة بالسكان.

وأعرب عدد من الأهالي عن استنكارهم وغضبهم إزاء استمرار جرائم هدم المنازل الفلسطينية، مطالبين بوقف الهدم، وتوفير حلول فورية لأزمة المسكن.

وكانت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية قد هدمت مؤخرا منزلا مكونا من طابقين في مدينة اللد، وخيام ومساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 180 على التوالي.

يشار إلى أن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948 شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية، والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في: قرية عين ماهل في لجليل، ويافا، وشفا عمرو، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، وسخنين، وحرفيش، وبلدات النقب، وغيرها.