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ترامب من جديد: سنفوز بالانتخابات .. وبوتين يكشف "سر" عدم تهنئته لبايدن

الإثنين 23 نوفمبر 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب من جديد: سنفوز بالانتخابات .. وبوتين يكشف "سر" عدم تهنئته لبايدن



وكالات

 ظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الإثنين، من جديد وهو يدعي أنه الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "في العديد من الولايات المتأرجحة، هناك أصوات أكثر بكثير من الأشخاص الذين صواتوا وبأعداد كبيرة، هي هذا ليس له قيمة بالفعل؟".

وأضاف: "شهدنا وقف مراقبي الاستطلاعات، والتصويت للأشخاص المطمئنين، والاقتراع المزيف وغير ذلك الكثير، هذا سلوك فاضح، سنفوز".

ومن ناحية أخرى، كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الإثنين، عن أسباب عدم تقدمه التهنئة حتى الآن إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على الفوز بالانتخابات الرئاسية، رغم إعلان النتائج الأولية منذ فترة طويلة.

وأرجع "بوتين"، السبب وراء عدم التهنئة إلى عدم انتهاء الخلافات الداخلية حول نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرا إلى انتظاره باعتراف أحد الطرفين بفوز الآخر، أو إعلان النتائج بشكل رسمي.

وقال "بوتين"، في حوار مع فضائية روسية، "إن الأمر ليس له علاقة بمن نحب ومن نكره، نحن ببساطة ننتظر نهاية هذا الخلاف الداخلي"، مضيفا "سوف نعمل مع أي شخص نال ثقة الشعب الأمريكي، لكن لمن هذه الثقة، يجب الإشارة إليها إما باعتراف أحد الطرفين بفوز الآخر، أو يجب إعلان النتائج النهائية للانتخابات بطريقة شرعية وقانونية".

وحول عيوب الانتخابات الأمريكية قال بوتين: "من الواضع تماما، للجميع حول العالم، وكما هو واضح للأمريكيين، فإن هناك مشاكل في نظام الانتخابات الأمريكية، المرشح الذي يفوز بولاية أو أخرى، يفوز بجميع أصوات الناخبين".

#ترامب #جو بايدن #الانتخابات الرئاسية الامريكية #بوتين

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