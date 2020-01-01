بايدن يعتزم تعيين سوليفان مستشاراً للأمن القومي وتوماس مندوبة لواشنطن في الأمم المتحدة

وكالات

أفادت شبكة بلومبيرغ عن مصادر قريبة من حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينوي تعيين جيك سوليفان مستشاراً للأمن القومي.

وتعود جذور سوليفان إلى ولاية مينيسوتا، وهو مستشار سابق لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ومساعد بارز في حملة بايدن، وعمل سابقاً مع السيناتورة إيمي كلوبوشار.

وكشف موقغ أكسيوس من جانبه أن بايدن يعتزم، ايضاً، تعيين ليندا توماس مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ويتناسب هذا التعيين مع تطلعات الحزب الديمقراطي بتعيين امرأة سوداء ودبلوماسية محترمة لاستعادة الروح المعنوية.

وسيكون القرار متماشياً مع تعهد بايدن بتعيين حكومة متنوعة.