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بايدن يعتزم تعيين سوليفان مستشاراً للأمن القومي وتوماس مندوبة لواشنطن في الأمم المتحدة

الإثنين 23 نوفمبر 2020 06:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعتزم تعيين سوليفان مستشاراً للأمن القومي وتوماس مندوبة لواشنطن في الأمم المتحدة



وكالات

أفادت شبكة بلومبيرغ عن مصادر قريبة من حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينوي تعيين جيك سوليفان مستشاراً للأمن القومي.

وتعود جذور سوليفان إلى ولاية مينيسوتا، وهو مستشار سابق لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ومساعد بارز في حملة بايدن، وعمل سابقاً مع السيناتورة إيمي كلوبوشار.

وكشف موقغ أكسيوس من جانبه أن بايدن يعتزم، ايضاً، تعيين ليندا توماس مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ويتناسب هذا التعيين مع تطلعات الحزب الديمقراطي بتعيين امرأة سوداء ودبلوماسية محترمة لاستعادة الروح المعنوية.

وسيكون القرار متماشياً مع تعهد بايدن بتعيين حكومة متنوعة.

#واشنطن #وكالة بلومبيرغ #جيك سوليفان #الأمن القومي #هيلاري كلينتون #ايمي كلوبوشار #الأمم المتحدة

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