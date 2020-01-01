طقس فلسطين:غائم جزئياً ولا يطرأ أي تغيير على درجات الحرارة

رام الله /سما/

يبقى الجو اليوم مستقرا وغائما جزئيا إلى غائم نهارا ويكون الجو باردا في ساعات الصباح قبل ان ترتفع الحرارة مع منتصف النهار.

ومن المتوقع ان يبقى الجو مستقرا يوم غد الثلاثاء ايضاً.

ويوم بعد غد الأربعاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي يحمل معه الأجواء الشتوية الباردة والماطرة أحيانا وتنخفض الحرارة بشكل كبير.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الإثنين والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الإثنين لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أدنى بقليل، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

وفي يوم غد الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع طقس مستقر تماماً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.

ويوم بعد غد الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات، و تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً خلال ساعات العصر والمساء، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع هطول الأمطار في شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية مع هبات نشطة في الجبال.

وفي يوم الخميس يبقى الجو باردا بشكل ملموس في المناطق الجبلية وبارد نسبي في المناطق السهلية وتتساقط الأمطار في معظم المناطق بمشيئة الله تعالى. وتسود خلال ساعات النهار رياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.