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الكيلة: نعمل على تدارك الوضع في نابلس وبيت لحم إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الإثنين 23 نوفمبر 2020 05:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: نعمل على تدارك الوضع في نابلس وبيت لحم إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا



رام الله/سما/

أفادت وزيرة الصحة مي الكيلة بأن طواقم الوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة يعملون على تدارك الوضع في محافظتي نابلس وبيت لحم، بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

وعقدت وزيرة الصحة سلسلة اجتماعات مع لجنة طوارئ نابلس، وخلية الأزمة الصحية ومدراء المؤسسات وممثلي الفعاليات في المحافظة، للاطلاع ومتابعة الحالة الوبائية بعد تسجيل أعداد متزايدة من المصابين بفيروس كورونا.

وبحثت الكيلة مع الجهات المعنية سبل الحد من تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

وقالت  إن هذه المرحلة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في محافظتي نابلس وبيت لحم، حيث تم تدارس عدد الإصابات المتوقع خلال الفترة المقبلة من ناحية وبائية، ووضع الخطط اللازمة لهاتين المحافظتين.

وأشارت إلى أنها ستقوم بزيارة محافظة بيت لحم للعمل على تدارك الأمور، ومنع تفاقم الإصابات وزيادتها.

وأكدت أن خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس هو وعي المواطن والتزامه بإجراءات الوقاية والسلامة، والالتزام بلبس الكمامة، وغسل اليدين بشكل دوري، والتباعد الاجتماعي، متمنية السلامة لأبناء شعبنا والخروج من الجائحة بأقل الأضرار.

وزارت الكيلة جمعية الاتحاد النسائي العربي في نابلس، حيث التقت رئيسة وأعضاء الجمعية، ومدير مستشفى الاتحاد والطالبات اللواتي ترعاهن الجمعية بحضور نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة وكادر من وزارة الصحة.

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