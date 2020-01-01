الصحة المصرية:شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا ..ووالده ومدربه يعلقان

وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة تحليل محمد صلاح جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصرى لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.



وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتى النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة، كونه قيمة كبيرة لمصر وشعبها.

وأعرب صلاح غالى، والد النجم العالمى محمد صلاح، لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول الإنجليزى، عن سعادته البالغة بسلبية المسحة الثانية لفيروس كورونا التى أجراها اللاعب الدولى، مضيفًا لـ"اليوم السابع": "الحمد لله دايما أملنا فى ربنا كبير.. وكنا بندعيله ليل ونهار.. وإن شاء الله يستكمل نشاطه الكروى.. وربنا يخليه يحقق طموحات جمهوره سواء فى ليفربول أو فى المنتخب".

وأكد يورجن كلوب، على أن النجم المصرى محمد صلاح، سوف يعود للتدريبات، غدا الاثنين، ويمكن أن يظهر أمام أتالانتا، بعد سلبية مسحة كورونا.



