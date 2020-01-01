  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يعتزم اعلان أول تعيينات لإدارته غدا

الإثنين 23 نوفمبر 2020 04:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعتزم اعلان أول تعيينات لإدارته غدا



وكالات

يرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، غدا الثلاثاء، أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، وفق ما أورد مستشاره المقرب رون كلاين أمس. ويمضي بايدن في استعداداته لتسلم الحكم في يناير (كانون الثاني) رغم تحرك الرئيس الحالي دونالد ترمب على جبهات متعددة لمحاولة تغيير النتائج.

وقال كلاين الذي سيترأس مكتب بايدن لشبكة «إيه. بي. سي»: «سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء المقبل»، من دون أن يحدد الحقائب المعنية، مضيفاً: «ينبغي انتظار أن يقوم الرئيس المنتخب بذلك بنفسه الثلاثاء»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

#جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #رون كلاين #شبكة اي بي سي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

جيش الاحتلال يحقق في حادثتين خطيرتين وقعتا الليلة الماضية على حدود غزة

فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 16 السادسة عشرة كاملة

أوباما يكشف عن منحه "هدية غريبة" لقائد البحرية الذي أشرف على غارة قتل بن لادن

مصدر إسرائيلي : سنواجه في العملية القادمة أشياء لم نرها حتى الآن

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

جيش الاحتلال: دبابة متمركزة على حدود القطاع أطلقت قذيفة نتيجة "سوء فهم بين القادة"

الاعلامي الحكومي بغزة: قرار الإغلاق الشامل في محافظات القطاع غير مستبعد.. ولكن!

=====

شاهد: الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات متنوعة بشأن التصعيد في غزة

نتنياهو

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"