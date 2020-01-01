بايدن يعتزم اعلان أول تعيينات لإدارته غدا

وكالات

يرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، غدا الثلاثاء، أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، وفق ما أورد مستشاره المقرب رون كلاين أمس. ويمضي بايدن في استعداداته لتسلم الحكم في يناير (كانون الثاني) رغم تحرك الرئيس الحالي دونالد ترمب على جبهات متعددة لمحاولة تغيير النتائج.

وقال كلاين الذي سيترأس مكتب بايدن لشبكة «إيه. بي. سي»: «سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء المقبل»، من دون أن يحدد الحقائب المعنية، مضيفاً: «ينبغي انتظار أن يقوم الرئيس المنتخب بذلك بنفسه الثلاثاء»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.