  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبوبكر: طلبنا من "الصحة العالمية" زيارة معتقلين مرضى بإسرائيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020 03:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبوبكر: طلبنا من "الصحة العالمية" زيارة معتقلين مرضى بإسرائيل



وكالات

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس الأحد، عن طلب فلسطين من منظمة الصحة العالمية، زيارة 40 معتقلا فلسطينيا مريضا في سجون إسرائيل.

وقال قدري أبو بكر،  للأناضول: "أعددنا تقارير تفصيلية حول حالة 40 معتقلا مريضا بالسجون الإسرائيلية وقدمناها لمنظمة الصحة العالمية ومنظمات إنسانية أخرى".

وأضاف أبو بكر: "طالبنا منظمة الصحة أو أي طرف دولي آخر زيارة هؤلاء المعتقلين الذين يحتاجون لتدخل طبي عاجل".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الهيئة، إصابة المعتقل الفلسطيني عماد أبو رموز من مدينة الخليل (46 عاما)، بمرض السرطان منذ أشهر.

وأوضح أبو بكر، أن المعتقل "أبو رموز" يعاني من المرض منذ شهور، وترفض السلطات الإسرائيلية نقله إلى المستشفى، ضمن سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها.

وأشار إلى أن محامي هيئة شؤون الأسرى سيتوجه بقضية أمام المحاكم الإسرائيلية، لإجبار مصلحة السجون على تقديم العلاج اللازم للمعتقل "أبو رموز".

وحمّل أبو بكر، السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن تردي أوضاع المعتقلين المرضى في السجون، وخاصة مرضى السرطان.

وذكر أن 700 معتقل فلسطيني يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 40 أسيرا مقعدون أو يعانون من السرطان والفشل الكلوي ومراحل متقدمة من "السكري" و"ضغط الدم".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4500 فلسطيني، بينهم 40 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 370، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

#قدري ابو بكر #منظمة الصحة العالمية #هيئة الأسرى #هيئة شؤون الأسرى والمحررين #المعتقلين #الاحتلال #الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

جيش الاحتلال يحقق في حادثتين خطيرتين وقعتا الليلة الماضية على حدود غزة

فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 16 السادسة عشرة كاملة

أوباما يكشف عن منحه "هدية غريبة" لقائد البحرية الذي أشرف على غارة قتل بن لادن

مصدر إسرائيلي : سنواجه في العملية القادمة أشياء لم نرها حتى الآن

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

جيش الاحتلال: دبابة متمركزة على حدود القطاع أطلقت قذيفة نتيجة "سوء فهم بين القادة"

الاعلامي الحكومي بغزة: قرار الإغلاق الشامل في محافظات القطاع غير مستبعد.. ولكن!

=====

شاهد: الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات متنوعة بشأن التصعيد في غزة

نتنياهو

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"