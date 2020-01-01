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ميريام فارس تحتفل بمولودها الجديد في إطلالة منزلية مبهرة... فيديو

الإثنين 23 نوفمبر 2020 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميريام فارس تحتفل بمولودها الجديد في إطلالة منزلية مبهرة... فيديو



انستغرام

احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بمرور شهر على ولادة طفلها الجديد "دايف"، من خلال نشرها مجموعة من الصور العفوية تظهرها لأول مرة مع طفليها.

وعلقت ميريام على الصور قائلة: "نحتفل بمرور شهر على ولادة دايف، كم أنا ممتنة ومحظوظة، لأنني أصبحت أماً للمرة الثانية، إنه شيء سحري كيف تقع في الحب من جديد".

وظهرت ميريام في إطلالة جديدة أبرزت جسدها الرشيق بعد الولادة إلى جانب طفليها وهي تلعب معهما في جلسة تصوير عائلية دون أن تكشف عن وجه أي منهم.

وعلقت النجمة اللبنانية على الفيديو الذي عرض صورها مع أطفالها دايف وجايدن بالقول :  "احتفالية مرور شهر على ولادة دايف أنا ممتنة جدا وأشكر الله على منحي تجربة الأمومة للمرة الثانية إنه أمر أشبه بالسحر كيف يمكن أن يتجدد الحب مرة أخرى في داخلك".


وحقق الفيديو الذي ظهرت فيه ميريام بإطلالة منزلية باللون الأبيض نحو 2.5 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من عرضه.

وقبل أيام نشرت ميريام فيديو أوضحت فيه رشاقتها الشديدة بعد أقل من 3 أسابيع على ولادة طفلها الثاني دايف.

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