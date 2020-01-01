خامس لاعب في النادي الأهلي... وليد سليمان يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكالات

أصيب نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، وليد سليمان بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، ليكون بذلك اللاعب الخامس في الفريق الذي تعلن إصابته.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك المصريين على ملعب القاهرة، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعدما وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على نقله من ملعب "برج العرب" في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن سليمان مساء اليوم، عبر حسابه بموقع "إنستغرام" إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد المسحة التي خضع لها خلال الساعات الماضية.

وقال نجم الأهلي، "الحمد لله من قبل ومن بعد، أنا وسليم (نجله)، إيجابي كورونا.. دعواتكم".



وكان الأهلي قد أعلن صباح اليوم، إجراء مسحة جديدة لسليمان، من أجل الاطمئنان عليه، ليثبت إصابته بفيروس كورونا.

ويعد سليمان خامس لاعب في الأهلي يتعرض للإصابة بكورونا، بعد محمد شريف وأحمد ريان وصالح جمعة ومحمود كهربا.