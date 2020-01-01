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ليفربول يحقق رقم قياسي جديد بعد فوزه علي ليستر سيتي..فيديو

الإثنين 23 نوفمبر 2020 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يحقق رقم قياسي جديد بعد فوزه علي ليستر سيتي..فيديو



سما

حقق ليفربول رقما قياسيا للنادي بخوضه 64 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدون هزيمة بعد فوزه 3-صفر على ليستر سيتي باستاد أنفيلد.


ومنح هدف عكسي من جوني إيفانز وهدفان بضربتي رأس من ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو الفوز لفريق المدرب يورجن كلوب على سلفه بريندان رودجرز.

وبهذه النتيجة تساوى ليفربول حامل اللقب برصيد 20 نقطة مع توتنهام هوتسبير المتصدر بينما يحتل ليستر المركز الرابع ولديه 18 نقطة متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الثالث.


وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 21 عندما وضع إيفانز، تحت ضغط من ساديو ماني، الكرة برأسه في مرمى فريقه عقب ركلة ركنية نفذها جيمس ميلنر.

ورد ليستر بهجمة مرتدة ذكية إذ مرر جيمي فاردي إلى هارفي بارنز الذي كان في موقع جيد لكن تسديدة الجناح الأيسر ذهبت خارج المرمى.

#ليفربول #ليستر سيتي #الدوري الانجليزي الممتاز #استاد أنفيلد #تشيلسي #جيمس ميلنر

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