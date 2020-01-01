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انتزعها من بين أفضل اللاعبين..مدفيديف يتوج بلقب بطولة الماسترز

الإثنين 23 نوفمبر 2020 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتزعها من بين أفضل اللاعبين..مدفيديف يتوج بلقب بطولة الماسترز



وكالات

توج الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا بلقب بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، للمرة الأولى في مسيرته بفوزه في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك تييم الثالث 4-6 و7-6 (7-2) و6-4 في لندن التي تحتضن الحدث للمرة الأخيرة قبل انتقاله إلى تورينو.


 وتوج الروسي باللقب في مشاركته الثانية، وذلك من دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور المجموعات على الصربي نوفاك جوكوفيتش الأول والألماني ألكسندر زفيريف والأرجنتيني دييغو شفارتسمان، قبل أن يقصي الإسباني رافايل نادال الثاني من نصف النهائي ويحرمه من فرصة محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى.

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