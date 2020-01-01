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بيل غيتس: "البشرية ستواجه جائحة أخرى قريبا وسنكون محظوظين إذا تأخرت 20 سنة"

الإثنين 23 نوفمبر 2020 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيل غيتس: "البشرية ستواجه جائحة أخرى قريبا وسنكون محظوظين إذا تأخرت 20 سنة"



وكالات

قال بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" إن البشرية ستواجه جائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه بدا متفائلا بقدرة العالم على مواجهتها بشكل أفضل مقارنة بجائحة كورونا.


وفي حديث إذاعي مع الممثلة رشيدة جونز وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أوضح غيتس أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفا أن البشر سيكونون محظوظين "إذا تأخرت 20 سنة".

وأعرب عن ثقته في أن العالم سيكون مستعدا بشكل أفضل للجائحة القادمة، مضيفا أن البشرية "لن تكون غبية جدا" بالقدر الذي هي عليه اليوم.

وكان غيتس قال في سبتمبر الماضي إنه يتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.

ويعرف بيل غيتس بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير 7 لقاحات مختلفة ضد "كوفيد-19" وحده.

وقال سابقا إن ما بين 70 و80% من سكان العالم ينبغي تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

#بيل غيتس #جائحة كورونا #فيروس كورونا #أنتوني فاوتشي

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