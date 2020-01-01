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صحيفة: لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا قد ينال الموافقة في بريطانيا خلال أسبوع

الإثنين 23 نوفمبر 2020 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا قد ينال الموافقة في بريطانيا خلال أسبوع



وكالات

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية، قد يحصل على موافقة الجهات المختصة في بريطانيا في غضون أسبوع.


وأشارت الصحيفة إلى أن "السلطات المختصة في بريطانيا على وشك البدء في تقييم رسمي للقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، مع إبلاغ دائرة الصحة الوطنية بأن تكون جاهزة لإدارة توزيع الجرعات بحلول الأول من ديسمبر المقبل".

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مطلع الشهر الحالي أنه "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن إيجاد حل لقضية وباء فيروس كورونا رغم التقدم الذي أعلنت عنه شركة "فايزر".

وقال: "يجب أن أشدد على أن هذه هي الأيام الأولى... الحل بات أقرب الآن، لكنه لا يزال بعيدا".

من جهتها أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت لاحق إلى أن "لقاح كورونا من شركة "فايزر" سيكلف البلاد 588 مليون جنيه إسترليني، وأن كلفة الجرعة أغلى 7 مرات من جرعة لقاح جامعة أكسفورد الذي لم يعتمد بعد".

ومن المعروف أن بريطانيا حجزت مسبقا 40 مليون جرعة من لقاح "Pfizer و BioNTech"، والذي قد تتوفر 10 ملايين جرعة منه قبل نهاية العام.

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