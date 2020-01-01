  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بومبيو: جميع الاحتمالات مطروحة في الملف الإيراني

الإثنين 23 نوفمبر 2020 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: جميع الاحتمالات مطروحة في الملف الإيراني



وكالات/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن "جميع الاحتمالات مطروحة على الطاولة في الملف الإيراني".

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية: "العقوبات الأمريكية على إيران كان لها تأثير على قدرة الإيرانيين... كل الإمكانيات ما زالت مطروحة على الطاولة في الملف الإيراني".

واعتبر أن "العقوبات التي فرضت على طهران ساهمت بتمرير رسالة واضحة في الشرق الأوسط، كما ساهمت بإبرام اتفاقيات السلام التي أدت إلى عزل إيران أكثر".

وأضاف أن "على دول الشرق الأوسط أن تفهم أن إسرائيل هي جزء من الحل في المنطقة، وأن اتفاقيات "أبراهام" هي السبيل لذلك". 

وشدد على أن "سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت الأفضل، وأدت إلى أن يكون الشرق الأوسط آمنا أكثر، خصوصا تجاه إسرائيل". 

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

جيش الاحتلال يحقق في حادثتين خطيرتين وقعتا الليلة الماضية على حدود غزة

أوباما يكشف عن منحه "هدية غريبة" لقائد البحرية الذي أشرف على غارة قتل بن لادن

مصدر إسرائيلي : سنواجه في العملية القادمة أشياء لم نرها حتى الآن

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 16 السادسة عشرة كاملة

فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

جيش الاحتلال: دبابة متمركزة على حدود القطاع أطلقت قذيفة نتيجة "سوء فهم بين القادة"

الاعلامي الحكومي بغزة: قرار الإغلاق الشامل في محافظات القطاع غير مستبعد.. ولكن!

=====

شاهد: الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات متنوعة بشأن التصعيد في غزة

نتنياهو

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"