هل علي البلهوان هو زعيم الشباب في تونس ؟

تونس / سما

تصدر سؤال من هو زعيم الشباب في تونس، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، الليلة، وذلك بعد أن طُرح خلال برنامج (CashOrSplash) على قناة الحوار التونسي.

وطرح مقدم البرنامج على جميع المشتركين في الحلقة، سؤال (من الذي كان يلقب بزعيم الشباب في تونس ؟)، فيما كانت الخيارات المتاحة (علي البلهوان، علالة العويتي).

وتردد المشاركون في الإجابة على سؤال زعيم الشباب بتونس، حيث دار نقاش بينهم لأكثر من دقيقة قبل أن يقرروا اختيار علي البلهوان واستثناء علالة العويتي، رغم عدم تأكدهم منه.

وحصل المشتركون بعد اختيارهم على البلهوان هو زعيم الشباب في تونس على جائزة مالية قيمة قدرها 30 مليون دينار تونسي، حيث احتفل الجميع داخل الاستيديو مع الجماهير.

زعيم شباب تونس:

الرئيس التونسي (آنذاك) المنصف المرزوقي، اعتبر الشخصية الوطنية التونسية علي البلهوان شهيداً مات على يد الفرنسيين، أيام الاستعمار.

وأعلن المرزوقي أن يوم 6 فبراير هو عيد وطني لتكريم الشهداء الذين اغتالتهم القوات الفرنسية مثل علي البلهوان وفرحات حشاد.

واكتسب علي البلهوان الذي ينتمي إلى عائلة عُرفت بحبها للعلم، لقب زعيم الشباب في تونس في أعقاب أحداث التاسع من نيسان / أبريل 1938، فيما بقي محتفظا به حتى وفاته

ومن أبرز أقوال البلهوان : "إن تونس لا تطلب من أبنائها المفكرين والعلماء أن يتخلوا عن حرية تفكيرهم حرية كاملة لا تشوبها شائبة ولا يقيدها قيد، بل تطالبهم بتوجيه تفكيرهم نحوها لإعانتها على حلّ مشاكلها".