  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم بغزة: نراهن على إجراءاتنا داخل المدارس وسنُطلق قريباً قناة "روافد" التعليمية

الأحد 22 نوفمبر 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة: نراهن على إجراءاتنا داخل المدارس وسنُطلق قريباً قناة "روافد" التعليمية



غزة /سما/

قالت وزارة التربية والتعليم، بغزة: إن التعليم بالقطاع في ظل ارتفاع إصابات كورونا، يخضع لقرارات مركزية، تتفق مع الحالة العامة من خلال لجان الطوارئ المركزية، ووزارة التربية والتعليم.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تضع في اعتبارها حالة تفشي فيروس كورونا الحاصلة داخل القطاع.

وأوضح محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في التعليم، بغزة، في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن قرارات الوزارة المتعلقة بفتح وغلق المدارس في ضوء التطورات الميدانية المرتبطة بالجائحة، تجري بما يحافظ على استمرار العملية التعليمية، بدون إصابات. 

وقال: نحن نراهن على إجراءاتنا داخل المدرسة، وهناك لجان تقييم مستمرة؛ للاطلاع على مدى سلامة هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن "ما يحدث خارج المدرسة من حالة استهتار من قبل العاملين أو الطلبة قضية تتعلق بالوعي المجتمعي". 

وشدد مطر على أن هناك مسارات تعليمية، تتعلق بالطلبة المحجورين في بيوتهم والموجودين في المناطق المصنفة حمراء مثل الصفوف الافتراضية، وبطاقات التعلم الذاتي والفيديوهات التعليمية، التي يستطيع الطلبة متابعتها بشكل جيد والبث عبر إذاعة التربية والتعليم.

وقال مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في التعليم، بغزة:  سنطلق قريباً قناة (روافد) التعليمية، وهي قناة رقمية أرضية، ستُخصص للدروس التعليمية المصورة، وستستهدف جميع المراحل التعليمية، والتخصصات المختلفة.

وتابع: لدينا مشاريع مهمة عبر مؤسسات تعليمية ودولية، تستهدف دعم الطلبة المهمشين غير القادرين على مواكبة العملية التعليمية من خلال توفير 250 خريجاً لتقديم الدعم التعليمي وطباعة بطاقات التعلم الذاتي لهم، حيث تعينهم على متابعة العملية التعليمية، ولو بحدها الأدنى.

#التربية والتعليم #غزة #فيروس كورونا #لجان الطوارئ المركزية #طلبة المدارس #مدارس غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

جيش الاحتلال يحقق في حادثتين خطيرتين وقعتا الليلة الماضية على حدود غزة

أوباما يكشف عن منحه "هدية غريبة" لقائد البحرية الذي أشرف على غارة قتل بن لادن

مصدر إسرائيلي : سنواجه في العملية القادمة أشياء لم نرها حتى الآن

غزة: وفاة شاب في ظروف غامضة

نتنياهو يهدد غزة.. ويوجه رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بشأن ايران

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

جيش الاحتلال: دبابة متمركزة على حدود القطاع أطلقت قذيفة نتيجة "سوء فهم بين القادة"

الاعلامي الحكومي بغزة: قرار الإغلاق الشامل في محافظات القطاع غير مستبعد.. ولكن!

=====

شاهد: الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات متنوعة بشأن التصعيد في غزة

نتنياهو

صحيفة اسرائيلية تكشف موقف نتنياهو من حل الدولتين: "كان أبي محقاً"