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فيديو .. سبب منع فلاح القحطاني من الظهور الإعلامي ورد فعله

الأحد 22 نوفمبر 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. سبب منع فلاح القحطاني من الظهور الإعلامي ورد فعله



الرياض / سما

كشفت مصادر إعلامية سعودية، مساء يوم الأحد، عن تفاصيل سبب قرار منع فلاح القحطاني من الظهور الإعلامي وسحب ترخيص مزاولة مهنة الإعلام التلفزيوني منه.

وذكرت المصادر أن سبب سحب ترخيص مزاولة الإعلام من فلاح القحطاني ومنعه من الظهور إعلاميا؛ جاء على إثر اتهامات أطلقها ضد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحسب المصادر ذاتها، فقد كان فلاح القحطاني قبل قرار إيقافه، قد قال إن لجنة التحكيم تحذر الحكام من الوقوع في أخطاء ضد نادي الهلال؛ خشية من رد فعل جماهيره.

وعقب تسريب القرار عبر عدد من وسائل الإعلام الرياضية السعودية، غرّد فلاح القحطاني على حسابه في تويتر قائلا : "الفساد يهبط من أعلى الى أدنى، والإصلاح يصعد من أدنى إلى أعلى".

وفي وقت سابق اليوم، كتب القحطاني : "حكم الديربي سيكون تحت المجهر خصوصا بعد الاخطاء التحكيمية الكبيرة التي صاحبت الديربي الأخير مع الحكم الفرنسي والاخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها مباراة النصر والشباب والتي كان القاسم المشترك بينهما حكم الفيديو ممدوح الشهدان بوجوده في المباراتين، "العيون تراقب".

ويوم الجمعة، قال القحطاني إنه "خلال اجتماع لجنة الحكام الذي سبق مباراة النصر والشباب الأخيرة، قالت اللجنة للحكام: عندنا فريق اسمه الهلال احذروا من الأخطاء التحكيمية في مبارياته".

وأحدثت تصريحات فلاح القحطاني ضجة وإرباك واسع في الشارع الرياضي السعودي، إذ أصبحت كلماته مادة دسمة للجدل بين جماهير الهلال والنصر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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