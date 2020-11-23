إغلاق مسجدين في محافظتي غزة والشمال لمدة 48 ساعة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم الأحد، إغلاقها مسجدين في محافظتي غزة والشمال لمدة 48 ساعة بسبب إصابة بعض رواد المساجد بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة خلال الايجاز اليومي :"قررنا إغلاق مسجد الهدى بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع، ومسجد النور والايمان بحي النصر بمدينة غزة اعتبارا من صلاة فجر يوم الاثنين 23/11/2020م" لمدة 48 ساعة".

وأضافت الوزارة، "تم إعادة أفتتاح 3 مساجد في المحافظات الجنوبية، " مسجد أنس بن مالك –رفح الغربية ،ومسجد النور والايمان ومسجد أبو هريرة بمحافظة خانيونس"".