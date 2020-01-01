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نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا بشأن "محمد رمضان" وتؤكد الدعم التام للشعب الفلسطيني

الأحد 22 نوفمبر 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا بشأن "محمد رمضان" وتؤكد الدعم التام للشعب الفلسطيني



القاهرة/سما/

.أصدرت نقابة المهن التمثلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ، بيانا صحفيًا مساء اليوم الأحد، للتعقيب على أزمة صورة الفنان محمد رمضان مع فنان إسرائيلي.

 

وقالت النقابة في بيانها "تابع مجلس النقابة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقع وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وأضافت النقابة: "مجلس نقابة المهن التمثلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين.

وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات، والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع.

علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".

ودعت النقابة إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية غدا الإثنين، لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.

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