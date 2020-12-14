بلدية بيت لحم: لا تغييرات في مواعيد فعاليات الاحتفال بالأعياد

بيت لحم /سما/

قال رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان اليوم الأحد، إن الاحتفالات بالأعياد الميلادية المجيدة تسير وفق المواعيد والبروتوكولات والتواريخ المتبعة في كل عام، ولا يوجد أي إلغاء أو تغيير حتى الآن.

وأشار سلمان إلى أن هناك بروتوكولات ومحاذير يجب اتباعها، وهي بروتوكولات الصحة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، إذا استمر ارتفاع منحنى الإصابات خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس بلدية بيت لحم أنه سيتم عقد اجتماع تقيمي يوم 14/12/2020، لتقييم الأوضاع والحالة العامة، من أجل وضع الترتيبات بما يضمن السلامة للجميع وإجراء الاحتفالات بالأعياد الميلادية.

وجاءت أقوال سلمان بعد تصريح لمدير صحة بيت لحم الدكتور شادي اللحام، أوصى به بإلغاء كافة احتفالات الميلاد والاقتصار على المراسم الدينية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

مجموعة كشافة تراسنطة – نسور المهد

ومن جهة اخرى، اكدت مجموعة كشافة تراسنطة – نسور المهد بأنّها المسؤولة بشكلٍ كامل عن تنظيم الاستعراض الكشفي لاستقبال غبطة البطريرك اللاتيني في دخوله الرسمي إلى مدينة بيت لحم يوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول، والمجموعة وحدها فقط تحدد طبيعة الاستعراض والمشاركين فيه وجميع الإجراءات المتعلّقة به ليكون لائقاً بهذه المناسبة العظيمة، ميلاد الطفل يسوع.

وأوضحت: "إنّ أفئدة المؤمنين من جميع أنحاء العالم تتجه صوب بيت لحم في هذا اليوم، وقد أثبتت المجموعة، منذ تأسيسها، قدرةً وكفاءةً كبيرتين في تنظيم هذا الاستعراض الكشفي، ولن تتنازل أبداً عن هذا الحقّ كما أنها لم ولن تسمح لأي شخص أو جهةٍ كانت بالتدخّل في إجراءات تنظيمه".

وقد أكّدت المجموعة في وقتٍ سابق بأنّها ستتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة وصحة المشاركين في الاستعراض الكشفي لهذا العام بسبب جائحة كورونا.