معايعة تستقبل حارس الأراضي المقدسة

بيت لحم /سما/

استقبلت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، اليوم الأحد، حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشسكو باتون، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار.

وحضر اللقاء، محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، ومدير شرطة محافظة بيت لحم العميد طارق الحاج، ومديرة مكتب الرئيس في بيت لحم السيدة رنا ملحم.

ورحبت الوزيرة معايعة بالأب فرانشسكو، مؤكدة على اهمية هذا اللقاء في بناء جسور التعاون، متحدثة عن آخر التطورات لجائحة كورونا، وما وصلت له الجهود الفلسطينية لمكافحة هذا الوباء العالمي، لحماية الانسان الفلسطيني، حيث إن قطاع السياحة في فلسطين الأكثر تضررا بشكل خاص وهو القطاع الأخير الذي ستعود اليه الحياة مجددا بعد زوال جائحة كورنا.

وقالت معايعة: إن الوزارة تعمل على اعداد الخطط والبرامج على عدة أصعدة، منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة وإعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة القادمة لنكون جاهزين ومستعدين للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

وأكدت انهم في وزارة السياحة والآثار يسعون لأن تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة غنية، بحيث يعود الى وطنه حاملا صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها ومطلع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي.

وأطلع محافظ بيت لحم الأب فرانشسكو على التدابير والإجراءات التي تقوم بها بيت لحم لضمان أن تسير الاحتفالات بالشكل المطلوب وفق إجراءات السلامة والوقاية، مشيرا الى أن بيت لحم تعاني الكثير من جراء هذا الوباء وما تسبب به من ضائقة اقتصادية كبيرة نتيجة توقف الحركة السياحية.

بدوره أكد رئيس بلدية بيت لحم أن احتفالات عيد الميلاد المجيد ستقام هذا العام ولكن ضمن الأسس والمعايير والبروتوكولات الصحية التي تضمن إجراءات الوقاية والسلامة للمحتفلين والمشاركين، بحيث ترسل بيت لحم رسالة فلسطين إلى العالم رسالة صلاة وأمل ودعاء بانتهاء هذا الوباء وهذا الاحتلال.

وتباحثت الأطراف المشاركة في آخر الترتيبات الجارية لاستقبال حارس الأراضي المقدسة يوم 28/11/2020 امام كنيسة المهد، هذا الاستقبال الذي يعتبر الإشارة لبدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وسبل اقامة المراسم الدينية وفق أعلى الإجراءات الصحية اللازمة والتي تضمن صحة الانسان الفلسطيني.

هذا ورافقت الوزيرة معايعة الأب فرانشسكو في زيارة تفقدية الى متحف الرواية والذي يقع أسفل مركز السلام، حيث اطلع الأب فرانشسكو على هذا الموقع والذي سيحتضن هذا المتحف وما يمتلكه من آثار تعود لحقب زمنية مختلفة.

وفي الختام شكر الأب فرانشسكو الوزيرة معايعة على تعاونها، مؤكدا على التعاون مع وزارة السياحة والآثار.