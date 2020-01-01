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دعم مستوطنات "غلاف غزة" بنحو 330 مليون دولار

الأحد 22 نوفمبر 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعم مستوطنات "غلاف غزة" بنحو 330 مليون دولار



القدس المحتلة /سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تخصيص أكثر من مليار شيكل لدعم المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الحكومة وافقت على دعم مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بـ1.1 مليار شيكل (330 مليون دولار).

وأوضحت أن الحديث يدور عن أكبر خطة دعم للمنطقة منذ عملية "الجرف الصامد"، في إشارة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وتتضمن الخطة "استثمارات واسعة في النمو السكاني، وتطوير التكنولوجيا الفائقة (هاي تك) والزراعة الذكية والبنية التحتية والتوظيف"، بحسب المصدر ذاته.

ومستوطنات "غلاف غزة" هي تلك المستوطنات الواقعة على بعد كيلومترات معدودة عن القطاع، ويصل عددها إلى 59 مستوطنة من بينها سديروت. -

#الحكومة الاسرائيلية #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #اسرائيل

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