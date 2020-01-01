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غزة: جامعة الأزهر تُصدر قراراً مهماً يخص طلبة المستوى الأول

الأحد 22 نوفمبر 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: جامعة الأزهر تُصدر قراراً مهماً يخص طلبة المستوى الأول



غزة /سما/

كشف رئيس جامعة الأزهر، بغزة، الأستاذ الدكتور أحمد التيان، اليوم الأحد، عن اتخاذ إدارة الجامعة، قراراً بوقف التعليم الوجاهي لطلبة المستوى الأول، بعد انتهاء فترة الامتحانات النصفية.

وقال التيان في تصريح صحفي، إنه "على ضوء الارتفاع المتصاعد في معدل الإصابات بوباء (كورونا) في غزة، تقرر وقف العمل بنظام التعليم الوجاهي لطلبة المستوى الأول، حتى إشعار آخر".

وأضاف: "يأتي هذا القرار الجديد تقديراً منا لمصلحة الطلبة، على ضوء معدل الإصابات القياسي بـ (كورونا)، ونسأل الله أن يحفظ أهلنا وشعبنا".

وأشار التيان إلى استمرار نظام التعليم الوجاهي لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المسجلين في المعامل والمختبرات فقط.

وكانت الجامعة، قد قررت استئناف العمل بنظام التعليم الوجاهي، في جميع الكليات، مع اتباع كافة معايير السلامة العامة والوقاية، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أن تبدأ الدراسة بطلبة الدراسات العليا، والطلبة الجدد (المستوى الأول)، والمسجلين في المساقات العملية (المعامل) لجميع المستويات الدراسية، وتُنهي الجامعة الامتحانات النصفية في حد أقصاه ثلاثة أيام.
 

#جامعة الازهر #غزة #طلبة الجامعات

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